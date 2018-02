CCJ aprova projeto que amplia “redutor” no IPTU da capital

A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara Municipal de Goiânia aprovou ontem projeto de lei que amplia para todos os contribuintes do município o direito aos deflatores no cálculo do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU). A matéria, apresentada em conjunto por Alysson Lima (PRB), Elias Vaz (PSB) e Lucas Kitão (PSL), revoga dois artigos da lei que inst...