Política CCJ aprova derrubada de veto à data-base com retroativo Veto está pronto para ser votado em plenário. Novo projeto de reajuste salarial recebe emenda e pedido de vista na comissão

A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara Municipal de Goiânia aprovou nesta quarta-feira (7), com um voto contrário do vereador Tiãozinho Porto (Pros), o relatório da vereadora Priscilla Tejota (PSD) pela derrubada do veto do prefeito Iris Rezende (MDB) ao projeto que concede reajuste salarial aos servidores municipais. O prefeito decidiu vetar o projeto de sua...