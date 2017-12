Cavendish diz que anel a Adriana foi compromisso

O empresário Fernando Cavendish, da Delta Construções, disse ontem ao juiz federal Marcelo Bretas, da 7ª Vara Federal Criminal, que o anel de diamantes que comprou para a ex-primeira dama do Rio Adriana Ancelmo “não foi um presente, mas um anel de compromisso”.

O anel foi comprado em Nice, no sul da França, e custou 220 mil euros (pouco mais de R$ 800 mil, ao câmbio atual).

O empresário relatou que foi levado à loja pelo próprio então governador do Rio, Sérgio Cabral (PMDB), que sugeriu que ele comprasse a joia como presente de aniversário para Adriana. Em contrapartida, Cavendish disse que a empresa se envolveu nas negociações da licitação para as obras do Maracanã, em cujo contrato teve 30% de participação, decididos por Cabral. Cavendish disse que entendeu que o pedido não era um presente de imediato