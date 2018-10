Política Cautela contra insistência Enquanto Bolsonaro procura frear especulações sobre possíveis ministros, Haddad aumenta a pressão por manifestação mais contundente de apoio de Ciro Gomes

O candidato do PSL à Presidência, Jair Bolsonaro, usou sua conta no Twitter ontem para tentar frear especulações em torno de possíveis nomes para seu eventual governo, enquanto o presidenciável do PT, Fernando Haddad, insistiu na pressão para apresentar na véspera do segundo turno uma manifestação mais contundente de apoio de Ciro Gomes (PDT). Bolsonaro lidera ainda com folga as pesquisa...