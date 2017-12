Catalão recebe recursos federais para recuperar ribeirão Pirapitinga

Os ministros das Cidades, Alexandre Baldy (Sem partido), e da Integração Nacional, Helder Barbalho (PMDB), estiveram hoje em Catalão (GO) para entregar ao prefeito Adib Elias (PMDB) recursos da ordem de R$ 20,6 milhões para a recuperação das margens do ribeirão Pirapitinga.

No evento, organizado pelo deputado federal Daniel Vilela (PMDB), Adib disse que a obra do ribeirão já está com a licitação prevista para janeiro do ano que vem. Ainda de acordo com ele, a previsão é de que a recuperação demore cerca de dez meses para ser concluída.

“Foi uma agenda positiva, com recursos significativos em uma obra importante no centro da cidade”, avaliou Daniel Vilela. Segundo ele, a falta de canalização causada alagamentos na cidade, cortada pelo ribeirão, e, por isso, era preciso fazer a obra o quanto antes.

Daniel e Elias também aproveitaram a ocasião para reforçar o pedido de construção de mais unidades do Minha Casa Minha Vida na cidade. Atualmente, 500 casas estão sendo erguidas no programa, mas a Prefeitura de Catalão quer ampliá-lo em mais 1 mil unidades.

O pedido, encaminhado ao Ministério das Cidades antes mesmo da posse de Baldy, é para que sejam erguidas novas residências de tipo 1, que beneficiam pessoas de menor poder aquisitivo. Questionado sobre a demanda, Baldy disse que ele já está em avaliação pelo Governo Federal. “Vamos fazer uma audiência com o ministro, mas ele se mostrou bem intencionado e com vontade de ajudar”, concluiu Daniel.