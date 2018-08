Política Caso Lula causa divisão interna no Tribunal Eleitoral Presidente do TSE, Rosa Weber, e Luis Roberto Barroso divergem sobre prazos processuais; julgamento pode acontecer em sessão hoje

O registro feito pelo PT da candidatura do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, preso e condenado na Lava Jato, e a incerteza de sua presença no horário eleitoral no rádio e na TV provocaram uma divisão interna no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), opondo a presidente da Corte, Rosa Weber, e o relator do caso, Luís Roberto Barroso.Segundo o jornal O Estado de S. Paulo apur...