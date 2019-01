Política Caso Flávio Bolsonaro não vai ficar com procurador-geral do Rio Na avaliação de investigadores, a representação do advogado Adão Paiani contra o procurador-geral também tem vida curta porque a mudança de mãos da investigação deve fazer o procedimento ‘perder o objeto’

Seja qual for a decisão do ministro Marco Aurélio, do Supremo Tribunal Federal (MPF), sobre o destino da investigação que envolve o senador eleito Flávio Bolsonaro (PSL) o caso vai sair das mãos do procurador-geral de Justiça Eduardo Gussem, chefe do Ministério Público do Rio. Na avaliação de investigadores, a representação do advogado Adão Paiani contra o procur...