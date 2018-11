Política Casa Civil nomeia 27 para equipe de transição

A Casa Civil oficializou 27 nomes indicados para a equipe de transição do novo governo de Jair Bolsonaro (PSL), ontem. As nomeações estão em edição extra do Diário Oficial da União, com 22 indicados pela transição e cinco pelo governo de Michel Temer, por já serem servidores públicos. Até o momento, a equipe de transição não tem mulheres. Entre os nomeados para a...