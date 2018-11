Política Casa Civil nomeia 27 indicados para equipe de transição do novo governo Do total, 22 são indicados pela transição e cinco pelo governo de Michel Temer

A Casa Civil nomeou outros 27 nomes indicados para a equipe de transição do novo governo Jair Bolsonaro. As nomeações estão em edição extra do Diário Oficial da União, que circula na tarde desta segunda-feira (5). Dos 27 nomes que constam da lista, 22 são indicados pela transição e cinco pelo governo de Michel Temer, por já serem servidores públicos. Entre os nomeados...