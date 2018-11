Política Carmen Lúcia: há preconceito, mas Constituição vale para proteger direitos de minorias Ministra ainda negou que as minorias estejam em risco, porque a Constituição "está valendo e prevalecendo"

Após afirmar em palestra, nesta segunda-feira, 12, no Rio, que sofre preconceito por ser mulher, a ministra Cármen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal (STF), acrescentou que as minorias não estão em risco porque acredita que o direito à igualdade previsto na Constituição será respeitado no governo do presidente eleito, Jair Bolsonaro (PSL). "Eu não tenho posicioname...