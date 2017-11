Carlos Marun deve tomar posse junto com Alexandre Baldy

De Brasília - O deputado Carlos Marun (PMDB-MS) espera convite oficial para se declarar a respeito de sua posse como ministro da Secretaria de Governo em substituição a Antônio Imbassahy (PSDB-BA). A informação é da assessoria de Marun.

O anúncio não oficial de que o parlamentar deve ocupar o cargo adiou a posse do goiano Alexandre Baldy (sem partido) como ministro das Cidades. O evento, inicialmente marcado para às 15h30 desta quarta-feira (22), ocorrerá às 17h. Marun também deve ser empossado.

O Palácio do Planalto não confirma que Marun tomará posse no mesmo evento que Baldy, mas existe expectativa de que isso possa acontecer. O cerimonial do Planalto está mobilizado na organização da posse.

A justificativa oficial para o adiamento foi um atraso na agenda do presidente Michel Temer (PMDB), que estava reunido com governadores até pouco tempo no Palácio da Alvorada.

O governador Marconi Perillo (PSDB) estava presente e agora aguarda para ir à posse de Baldy, que será no Palácio do Planalto.

Marun é considerado da "tropa de choque" peemedebista e esteve em reunião com Temer hoje pela manhã.