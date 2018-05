Política Carlos Cachoeira tem habeas corpus negado pelo STF Decisão é da ministra Rosa Weber; contraventor foi condenado por fraudes na Loteria do Estado do Rio de Janeiro

O Supremo Tribunal Federal (STF) negou habeas corpus a Carlos Augusto de Almeida Ramos, conhecido por Carlinhos Cachoeira. O contraventor foi condenado por fraudes na Loteria do Estado do Rio de Janeiro. A decisão é da ministra Rosa Weber. A defesa de Cachoeira solicitou que a pena fosse cumprida em regime aberto. Neste caso, o contraventor deveria se apresentar em per...