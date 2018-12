Política Carlos Bolsonaro é discreto na Câmara mas barulhento nas redes Vereador no Rio, Carlos, o filho mais ligado ao presidente eleito, Jair Bolsonaro, retorna a seu gabinete após deixar a equipe de transição

Quem chega ao gabinete 905 da Câmara Municipal do Rio pode pensar que está na assessoria do presidente eleito, Jair Bolsonaro (PSL). Trata-se, porém, do local de trabalho do vereador Carlos Bolsonaro (PSC), de 35 anos, para onde ele voltou na terça-feira, 27, após deixar a equipe de transição. Filho do meio do primeiro casamento de Jair, é o mais ligado ao pai, segundo p...