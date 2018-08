Política Carlos Amastha volta atrás e diz que é candidato ao governo do Tocantins Depois de renunciar a disputa ao Palácio Araguaia na segunda por meio de um vídeo postado em sua rede social, o ex-prefeito de Palmas anunciou ontem que errou

“Eu realmente fiquei muito magoado e triste com a saída do PC do B e do PTB do nosso grupo político na segunda-feira, que eu achava que iria junto conosco até o fim da jornada. Sou humano e eu falhei”, contou o candidato ao governo do Tocantins e ex-prefeito de Palmas Carlos Amastha (PSB). Durante coletiva de imprensa, na tarde de terça-feira (07), Amastha frisou que a...