Política Carlos Amastha desiste de disputar o governo do Tocantins Ex-prefeito divulgou um vídeo onde explica a decisão. Veja

O ex-prefeito de Palmas Carlos Amastha, candidato do PSB ao governo do Tocantins, desistiu da disputa mesmo após realizar sua convenção no último domingo (07). A convenção do PSB também confirmou o empresário de Gurupi Oswaldo Stival (PSDB) como candidato a vice de Amastha e os senadores Vicentinho Alves (PR) e Ataídes Oliveira (PSDB) candidatos a reeleição. No início...