Política Carlinhos Cachoeira pede autorização para poder viajar a trabalho Defesa alega que a atual função do contraventor exige que ele vá a Brasília para “reuniões com clientes"

O empresário Carlos Augusto de Almeida Ramos, o Carlinhos Cachoeira, pediu autorização para viajar a trabalho para Brasília e pernoitar na cidade. O contraventor cumpre pena no regime semiaberto na Região Metropolitana de Goiânia por fraudes em loteria do Rio de Janeiro. A defesa de Cachoeira deu entrada no pedido na última terça-feira (10) a...