Política Carlinhos Cachoeira é transferido para o Núcleo de Custódia, em Aparecida de Goiânia Empresário aguarda decisão da Justiça sobre pedido da sua defesa para que ele não seja transferido para o Rio de Janeiro

Atualizada às 16h08 - 11/05/2018 O empresário e contraventor Carlinhos Cachoeira, preso na quinta-feira (10) por fraudes na Loteria do Estado do Rio de Janeiro (Loterj), foi transferido na tarde desta sexta-feira (11) para o Núcleo de Custódia, no Complexo Prisional de Aparecida de Goiânia. A assessoria da Polícia Civil (PC) confirmou a transferência e explicou q...