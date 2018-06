Política Carlesse vence eleição e prossegue no cargo em Tocantins Governador interino foi eleito ontem no segundo turno das eleições suplementares para mandato tampão até 31 de dezembro deste ano; abstenção confirmou tendência de alta

O governador interino e presidente da Assembleia do Tocantins, Mauro Carlesse (PHS), foi eleito neste domingo (24) governador do Estado no segundo turno das eleições suplementares. Com 100% das urnas apuradas, Carlesse obteve 368 553 votos (75,14%), contra 121.908 votos (24,86%) do segundo colocado, Vicentinho Alves (PR). No primeiro turno, os dois candidatos somaram ...