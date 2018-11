Política Caravanas se organizam para a posse de Jair Bolsonaro Grupos se preparam para passar o réveillon na estrada para acompanhar cerimônia com o presidente eleito

Um réveillon na estrada, com direito a ceia improvisada, espumante para ser consumida com moderação e orações para o momento da virada. Essa é a programação da caravana organizada pela técnica em segurança do trabalho, Márcia Cristina, 52 anos, para acompanhar a posse do presidente eleito Jair Bolsonaro (PSL) no dia 1.º de janeiro. O grupo vai sair de São Paulo no dia...