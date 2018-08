Política Candidatura de Lula é alvo de 16 contestações, diz TSE Expectativa, agora, é de que a defesa do ex-presidente seja notificada, abrindo prazo de sete dias para manifestação

De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o pedido de registro de candidato a presidente da República com o maior número de contestações é o do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), preso e condenado no âmbito da Operação Lava Jato. Nesta quinta-feira, 23, o TSE aprovou os pedidos de registro de candidatura de Marina Silva (Rede), Guilherme Boulos...