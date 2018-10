Política Candidatos tentam 2º turno José Eliton, Daniel Vilela e Kátia Maria reforçam atividades buscando atrair indecisos e reforçam discurso de que haverá surpresa; Ronaldo Caiado intensifica corpo a corpo

Em clima de apreensão e na tentativa de conseguir provocar o segundo turno na disputa pelo governo de Goiás, José Eliton (PSDB) e Daniel Vilela (MDB) deram ontem continuidade às suas programações de carreatas pelo interior. O primeiro escolheu o Entorno do Distrito Federal, enquanto o segundo priorizou o Centro-Sul do Estado. Com muitas bandeiras e a predominância...