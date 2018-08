Política Candidatos se voltam para o Entorno do DF Maioria dos postulantes focam campanhas na região, com caminhadas e carreatas, que novamente serão ações principais

O sábado de quase todos os candidatos ao governo do Estado vai ser de carreatas e a maioria deles vai priorizar a região do Entorno do Distrito Federal (DF). É o caso do senador Ronaldo Caiado (DEM), que começa sua agenda às 9 horas, passando por Flores de Goiás, Cabeceiras, Água Fria, São Gabriel de Goiás, Planaltina e terminando em Formosa. Lá, a partir das 19h30...