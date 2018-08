Política Candidatos se dividem em carreatas e passeatas Com primeira ação de rua de Ronaldo Caiado e intensificação de atividades de Daniel Vilela, José Eliton e Kátia Maria no interior, final de semana é marcado por “peregrinação”

Dois dias depois de seus concorrentes, o senador Ronaldo Caiado (DEM) deu início à sua campanha ao governo de Goiás ontem, em um comício na cidade Goiás, no fim da tarde. A primeira ação de rua do democrata após o início oficial do período eleitoral, na última quinta-feira (16), incluiu carreatas do candidato e demais integrantes da chapa majoritária. O deputado estadual ...