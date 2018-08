Política Candidatos se comprometem com pauta de políticas públicas para mulheres Governadoriáveis e representantes participaram de apresentação de propostas do Conselho Estadual da Mulher

O Conselho Estadual da Mulher (Conem) apresentou nesta terça-feira (28) uma plataforma com 22 propostas de políticas públicas voltadas a mulheres aos candidatos ao governo de Goiás. Governadoriáveis e representantes estiveram no auditório do Tribunal Regional Eleitoral de Goiás (TRE-GO) para receber e apresentar propostas específicas para mulheres em seus p...