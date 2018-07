Política Candidatos querem mudar funcionamento do STF Presidenciáveis propõem alterar indicações para o Supremo, duração do mandato e até número de ministros; PECs no Congresso também questionam regras

Mudanças na forma de indicação, nas atribuições, na duração do mandato e no número de ministros do Supremo Tribunal Federal se tornaram tema do debate eleitoral deste ano e fazem parte das propostas de pelo menos metade dos principais presidenciáveis. Ao mesmo tempo, ao menos 40 propostas de emenda à Constituição (PECs) sobre o assunto tramitam na Câmara e no Senado, a...