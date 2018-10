Política Candidatos disparam que Bolsonaro fugiu do debate na Globo Candidato do PSL alegou orientação médica

Ciro Gomes, Marina Silva, Henrique Meirelles e Guilherme Boulos criticaram o candidato do PSL por não comparecer ao debate desta quinta-feira. Bolsonaro alegou orientação médica ao recusar o convite da Globo. No mesmo horário do encontro dos candidatos, a Record TV exibiu uma entrevista com o candidato do PSL. "Bolsonaro mais uma vez amarelou. Ele deu uma entrev...