Política Candidatos apostam que TV e rádio devem mudar cenário Avaliação dos concorrentes sobre pesquisa é de que a proximidade do pleito e o início da propaganda eleitoral alterem números

Líder na pesquisa Serpes divulgada ontem pelo POPULAR, em que aparece com 40,3% (contra 39,8% na rodada anterior) das intenções de voto, o senador Ronaldo Caiado (DEM) se disse “animado” com o resultado. “Mas, sem dúvida nenhuma, nós sabemos que toda eleição é difícil. Esse sentimento da população pela mudança eu tenho recebido desde a pré-campanha e retribuído com muito traba...