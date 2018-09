Política Candidatos ao governo vão a 21 municípios neste sábado Candidatos vão aproveitar o dia para promover carreatas e reuniões políticas no interior do Estado; somados, devem passar por mais de duas dezenas de cidades

Os candidatos ao governo de Goiás aproveitarão o dia de hoje para cumprir agenda no interior do Estado. Somadas, as campanhas dos seis postulantes percorrerão hoje 21 municípios. Segundo agendas divulgadas pelas campanhas, parte dos candidatos promoverão carreatas, mas os compromissos dos políticos também incluem reuniões e eventos políticos.Daniel Vilela (MDB), por exemplo, terá ag...