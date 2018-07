Política Candidatos ao governo devem gastar 40% menos Contando apenas com fundo eleitoral e doações de pessoas físicas, cinco pré-candidatos a governador estimam gastos de R$ 31,3 mi; em 2014, os cinco que mais gastaram somaram R$ 51,2 mi

Com a proibição de doações de empresas para campanhas eleitorais, os pré-candidatos ao governo do Estado estimam gastar neste ano 61,1% do declarado pelos candidatos na eleição de 2014. Enquanto os cinco que mais gastaram há quatro anos declararam, juntos, R$ 51,2 milhões ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE), em valores corrigidos pela inflação do período, cinco dos oito ...