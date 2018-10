Política Candidatos ao governo de Goiás mantêm carreatas pelo interior

A três dias das eleições, os governadoriáveis do Estado de Goiás mantêm a rotina de carreatas nos municípios por onde passam. E ontem, o foco do senador Ronaldo Caiado (DEM), do governador José Eliton (PSDB) e do deputado federal Daniel Vilela (MDB) continuou com as ações no interior goiano. Depois de passar por Anápolis pela manhã, Caiado realizou uma carreata em Apa...