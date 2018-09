Política Candidatos ao governo de Goiás falam sobre deficiência e inclusão Governadoreáveis ouvem sugestões de pais e especialistas e falam sobre seus projetos voltados às pessoas com deficiência em evento realizado pela Apae em Goiânia

Dois candidatos ao governo de Goiás estiveram na Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae), no Jardim Goiás, em Goiânia, para discutir e apresentar propostas voltadas para pessoas com deficiência no Estado. Kátia Maria (PT) e Daniel Vilela (MDB) marcaram presença, enquanto o candidato José Eliton (PSDB) foi representado pela vice, Raquel Teixeira.O evento foi organiz...