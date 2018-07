Política Candidatos à Presidência propõem cortar IR de empresas Evento de empresários foi marcado por propostas como o controle do câmbio e dos juros, e a redução de impostos para negócios

Em um encontro com cerca de 2 mil empresários ontem, em Brasília, pré-candidatos à Presidência apresentaram propostas econômicas como o controle do câmbio e do juro e a redução de impostos para as empresas. A primeira medida foi defendida pelo presidenciável do PDT, Ciro Gomes, que também prometeu usar bancos públicos do País para baratear o crédito. Ainda no evento, org...