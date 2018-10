O candidato do PSL à Presidência da República nas eleições 2018, Jair Bolsonaro, desistiu ontem de gravar as últimas cenas para o horário eleitoral gratuito, que termina na sexta-feira (26). Segundo o presidente do PSL, Gustavo Bebianno, o candidato estava indisposto com a bolsa de colostomia que usa desde que foi alvo de uma facada, em 6 de setembro. Bolsonaro seguiu de sua casa, na Barra da Tijuca (zona oeste), até o Jardim Botânico cercado por um grupo de segurança aparentemente maior do que o acompanhou em deslocamentos anteriores. Questionado sobre o aumento, Bebianno afirmou que a equipe de segurança que acompanha o presidenciável aumentou de 25 para 30 agentes, a partir de ontem. Embora não tenha recebido ameaças recentes, segundo o presidente do PSL, Bolsonaro ampliou sua segurança em função da suposta intenção de facções criminosas de matar o presidenciável. “Uma investigação indica envolvimento do PCC com o episódio da facada que ele recebeu”, afirmou.