Política Candidato Major Costa sofre ataque e troca tiros com criminosos Quatro homens em duas motocicletas cercaram o carro do Major Costa e Silva, que trocou tiros com criminosos; político teve escoriações leves e foi levado para um pronto-socorro

O candidato da Democracia Cristã (DC) ao governo de São Paulo, major do Exército Adriano da Costa e Silva - o Major Costa e Silva -, trocou tiros com quatro homens armados que abordaram o veículo em que ele estava na noite desta quarta-feira, 3. O crime ocorreu na Estrada da Cooperativa, no Jardim Santo Antônio, em Ribeirão Pires, município da Grande São Paulo. Eram 21...