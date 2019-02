Política Candidato de Onyx revoga resolução e decide que presidirá eleição no Senado A eleição da presidência do Senado está marcada para as 18h; Ao todo, são oito candidatos, dentre eles Renan Calheiros (MDB-AL)

O presidente em exercício do Senado e candidato à presidência da Casa, Davi Alcolumbre (DEM-AP), revogou na manhã desta sexta-feira, dia 1º, decisão da Secretaria-Geral da Mesa que o impedida de presidir a sessão para a eleição da presidência hoje no Plenário. Mais cedo, a Secretaria-Geral publicou um edital com uma interpretação do regimento que impedia que ele ficasse à...