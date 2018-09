Política Candidata mais jovem do Brasil, Lilian Morais disputa uma vaga na Assembleia Legislativa de Goiás Candidata defende bandeiras conservadoras e o candidato Jair Bolsonaro, mas assegura que é contra todo tipo de discriminação e que está pronta a dialogar, até com a esquerda

Caso seja eleita deputada estadual pelo Partido Social Liberal (PSL), a estudante Lilian Raquel Morais será diplomada apenas quatro dias depois de completar seu 21º aniversário. Para assumir o cargo, a legislação obriga que a pessoa tenha, no mínimo, 21 anos de idade. “Eu faço aniversário no dia 27 de janeiro e a diplomação é no dia 1º de fevereiro. Sou a candidata mai...