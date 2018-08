Política Campanha vai para as ruas Após participarem de ato religioso ontem, maioria dos candidatos ao governo de Goiás fazem carreatas e caminhadas hoje; reuniões definem programas de rádio e de televisão

Três dos sete candidatos ao governo de Goiás iniciam a campanha eleitoral hoje com grandes eventos na capital ou no interior. Daniel Vilela (MDB) fará caminhada no Jardim Nova Esperança, em Goiânia, às 17h. O ponto de encontro é no Posto Chaparral, localizado na Avenida Perimetral Norte. O prefeito Iris Rezende deve participar do ato, assim como os demais membros da chap...