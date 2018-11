Política Campanha online já tem mais de 2 milhões contra aumento do STF Partido Novo, que pede ao presidente Temer veto aos 16,38% para ministros da Corte Máxima, abriu um abaixo-assinado virtual

Uma campanha online contra o reajuste de 16,38% no salário dos ministros do Supremo Tribunal Federal já conta com mais de 2 milhões de assinaturas. A iniciativa foi feita pelo Partido Novo, que também peticionou o presidente Michel Temer contra o aumento. Segundo a legenda, o reajuste “causa enorme impacto fiscal em todos os Estados brasileiros, devido a altera...