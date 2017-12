“Campanha não é do atual governo”, diz Vilmar

Presidente estadual do PSD, o secretário de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, Infraestrutura, Cidades e Assuntos Metropolitanos, Vilmar Rocha, esteve ao lado do ministro Gilberto Kassab durante sua visita a Goiânia ontem. Em discurso, o último como secretário, visto que deve sair de férias e em janeiro sairá do governo, visando 2018, ele elogiou o governador Marconi Perillo...