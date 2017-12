Campanha eleitoral será judicializada, dizem juristas

A candidatura do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, independentemente da decisão no Tribunal Regional Federal da 4.ª Região, será judicializada, tornando incerto o futuro do petista, avaliam juristas. “Tenho certeza de que a eleição será judicializada”, afirmou Fernando Neisser, advogado especializado em Direito Eleitoral e doutorando na área pela USP. “Lula terá candidatura questionada e a Justiça Eleitoral, querendo ou não, será protagonista na disputa. É isso que podemos esperar”, concluiu.

Para o professor de Direito Penal da PUC-SP Fernando Hideo, recursos em outras instâncias podem garantir o petista na disputa mesmo após eventual condenação. “Há a possibilidade de se conseguir uma liminar e disputar a eleição sub judice. Por isso, acredito que a decisão do TRF-4 deve acontecer antes de agosto”, disse. A Lei da Ficha Limpa diz que condenados em segunda instância se tornam inelegíveis. Nesse cenário, Lula pode concorrer por meio de liminar. (AE)