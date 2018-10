Política Campanha de Haddad gasta 20 vezes mais do que a de Bolsonaro, aponta TSE Candidato do PT declarou despesa de R$ 34 milhões

Derrotado no segundo turno da eleição presidencial, o petista Fernando Haddad gastou 20 vezes mais do que Jair Bolsonaro, na campanha eleitoral. Segundo dados disponíveis do portal do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), a campanha de Haddad declarou, até agora, despesas de R$ 34.400.867. Já Bolsonaro registrou na Justiça Eleitoral gastos de R$ 1.721.537. Os valore...