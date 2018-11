Política Campanha de Bolsonaro não pagou por impulsionamento de publicações, dizem Twitter e Facebook Em outubro, o TSE abriu ações de investigação para apurar informações de que empresários contrataram o envio de mensagens em massa via WhatsApp para beneficiar o então presidenciável

O Facebook e o Twitter informaram ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) que as páginas oficiais do presidente eleito Jair Bolsonaro não contrataram o impulsionamento de mensagens durante a campanha eleitoral, entre 16 de agosto e 28 de outubro. A Google Brasil informou ainda que a campanha de Bolsonaro gastou R$ 1 mil com propaganda eleitoral, pagos pelo PSL. No comuni...