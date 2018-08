Política Campanha de Alckmin convoca 'guerra contra bolsominions' nas redes sociais O coordenador de mídias sociais do tucano instou cabos eleitorais a se engajar fortemente na campanha feita no Facebook e pelo WhatsApp

Atualizada às 19h31 Apoiadores de Geraldo Alckmin (PSDB) foram convocados por membros da campanha dele nesta terça-feira, 21, a entrar "em guerra" nas redes sociais com eleitores do concorrente Jair Bolsonaro (PSL). Fabricio Moser, integrante da equipe de mídias sociais da campanha, instou cabos eleitorais a se engajar fortemente na campanha feita no Facebook ...