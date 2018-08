Política Campanha à presidência começa com foco nas redes sociais Apenas seis dos 13 candidatos participaram de atos públicos no primeiro dia enquanto vídeos e jingles eram difundidos pela internet; analistas veem medo de exposição

Seis dos 13 candidatos à Presidência da República colocaram os pés nas ruas no primeiro dia oficial de campanha eleitoral. A maioria dos postulantes ao Planalto, no entanto, escolheu divulgar jingles, vídeos e materiais por meio das redes sociais. Para analistas ouvidos pelo Estado, a “invisibilidade” dos presidenciáveis no mundo real marca o atual processo eleitoral.Cir...