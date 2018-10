Política Caminhadas e carreatas são intensificadas

Nos últimos dias antes das eleições, os principais candidatos ao governo de Goiás intensificam as carreatas e caminhadas pelo interior. Ronaldo Caiado (DEM) esteve ontem na Região Oeste e no Vale do São Patrício, onde realizou carreatas. O senador comentou que tem a meta de visitar as cidades que ainda não foram percorridas e explicou que a coligação se dividiu em frentes ...