Caixa cancela evento após críticas de deputados da base governista

Incluído na agenda do governador Marconi Perillo (PSDB) de hoje, o evento da Caixa Econômica Federal em Goiânia foi cancelado depois de duras críticas de parlamentares da base governista. A Caixa havia organizado uma solenidade para repasse de recursos federais para o governo de Goiás e mais de 120 prefeituras. Acontece que os recursos são provenientes de emendas da bancada goiana e os parlamentares, além de não terem sido consultados, não teriam direito a discursar no evento.

Só teriam a palavra os representantes do banco, o governador e o ministro das Cidades, Alexandre Baldy (sem partido). A reação nos bastidores foi forte, parlamentares acusaram a Caixa de fazer palanque político-eleitoral e o assunto foi levado ao plenário da Câmara na noite de ontem. O deputado federal Lucas Vergílio (SD) discursou às 21 horas: "Eu quero falar em nome de alguns colegas da bancada goiana. Nós fomos surpreendidos hoje com um comunicado da Superintendência da Caixa em Goiás dizendo que, às 10 horas, seria realizado um evento junto com o governo do Estado para celebrar os convênios de nossas emendas parlamentares. Eu não sei com qual intuito e com quais interesses a Superintendência da Caixa de Goiás estaria fazendo esse evento e colocando a nós, deputados federais, como somente coadjuvantes e não como participantes. Eu queria cobrar explicações da Caixa Econômica Federal sobre o atropelo da Superintendência em Goiás à bancada federal goiana".

Uma hora mais tarde, por volta de 22 horas, a superintendente da Caixa no Estado, Marise Fernandes, informou aos parlamentares o cancelamento da solenidade. Ela teve de entrar em contato com mais de duas centenas de prefeitos para comunicar que o evento não ocorreria mais. A atualização da agenda do governador foi feita na manhã de hoje, com a exclusão do compromisso.

Nos bastidores, parlamentares afirmam que a articulação do evento foi do senador Wilder Morais, filiado ao PP, partido que indicou a direção da Caixa, e do ministro Baldy.

A superintendência da Caixa em Goiás informou apenas que o cancelamento ocorreu por decisão do banco em Brasília.