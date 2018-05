Política Caixa 2 financiou reforma de sítio em Atibaia, diz PF Laudo pericial foi feito para responder a perguntas do juiz Sérgio Moro, do MPF e da defesa do ex-presidente Lula; documentos demonstram repasses de R$ 700 mil pela Odebrecht

Laudo produzido pelos peritos da Polícia Federal de Curitiba mostra que o dinheiro destinado pela Odebrecht para custeio das obras no sítio de Atibaia, frequentado pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, saiu do caixa 2 da empreiteira abastecido com dinheiro de obras da Petrobras, de outros órgãos públicos do Brasil e contratos no exterior. O documento também c...