Política Caixa 2 é crime e a política tem se omitido, diz Moro

O ministro da Justiça, Sérgio Moro, voltou a defender ontem a criminalização do caixa 2, um dos pontos de seu projeto anticrime. “Os políticos que me perdoem, mas caixa 2 é trapaça, é crime. Não tão grave quanto a corrupção, mas tem de ser criminalizado”, disse ele em evento do Instituto de Advogados de São Paulo, na capital paulista.O pacote do ex-juiz da Lava Jato tem...