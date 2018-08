Política Cairo Salim assume mandato na Câmara no lugar de Elias Vaz Vereador do PSB pedirá licença do mandato para fazer campanha. Ele é candidato a deputado federal

O suplente de vereador Cairo Salim (Pros) assumirá mandato na Câmara Municipal na próxima terça-feira (7) no lugar do vereador Elias Vaz (PSB), que pedirá licença para dedicar-se à sua candidatura a deputado federal. Cairo Salim foi eleito suplente de vereador em 2016 pelo PSDB com 6.058 votos, mas mudou de partido desde então. Agora será candidato a deputado estadu...