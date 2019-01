O governador Ronaldo Caiado (DEM) voltou a criticar os resultados do Tribunal de Contas do Estado de Goiás (TCE-GO) na fiscalização de gestores que o antecederam no cargo. Em entrevista ao jornal Valor, Caiado disse que os tribunais de contas deveriam ser mais técnicos e menos políticos e atribuiu falhas de fiscalização a esse perfil. O governador argumentou que a Secretaria do Tesouro Nacional (STN) não aceita a metodologia que é apresentada pelo TCE-GO e disse que o órgão federal encontrou R$ 8,5 bilhões a mais no orçamento de 2017 que não teriam identificação da fonte de receita.

No primeiro dia do mandato, Caiado já havia criticado a atuação do TCE ao falar sobre a situação fiscal do Estado e questionar “por que os órgãos de controle do Estado não agiram para que não se chegasse a esse colapso”. Sebastião Tejota, que é conselheiro do tribunal e pai do vice-governador Lincoln Tejota, rebateu as declarações do governador e disse que o tribunal “cumpriu com sua missão ao fazer os alertas, ao registrar a situação dificílima do Estado no relatório e no voto”.

Por nota, a STN informou que cada tribunal de contas possui sua interpretação para os conceitos da Lei de Responsabilidade Fiscal e, para fins de avaliação fiscal, é necessário padronização. Para a análise do Programa de Reestruturação e Ajuste Fiscal (PAF), a STN utiliza os conceitos dispostos no Manual de Demonstrativo Fiscal (MDF) e Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP).

O POPULAR entrou em contato com o TCE, mas a instituição informou que não emitirá comentários sobre o assunto neste momento. O tribunal está de recesso oficialmente desde o dia 26 de dezembro. O expediente voltará ao normal na segunda-feira, dia 14.